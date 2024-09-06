Британия пришлет Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО

Сообщается, что Украине передадут 650 легких многоцелевых ракет Martlet. Их общая стоимость составляет 162 миллиона фунтов стерлинга.

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Великобритания планирует передать Украине 650 легких многоцелевых ракет Marlet в рамках контракта на сумму 162 миллиона фунтов стерлингов для укрепления противовоздушной обороны.

Как указано в сообщении, эта помощь является частью обязательств нового британского правительства перед Украиной.

О новом пакете оборонной поддержки объявит министр обороны Джон Хили во время заседания Украинской оборонной контактной группы (UDCG) на авиабазе ВВС США в Рамштайне.

Министр также заявит о решительной поддержке Украины со стороны Великобритании и призовет союзников продолжать предоставлять жизненно необходимое оборудование.

Первая партия ракет Marlet ожидается до конца этого года.

Какие характеристики ракет Marlet

Легкая многоцелевая управляемая ракета, разработана компанией Thales Air Defense, получила название "Martlet" после принятия на вооружение в Великобритании.

Министерство обороны Великобритании изначально заказало 1000 ракет, поставки которых должны были начаться в 2013 году. Однако эксплуатационную способность ракета приобрела только в 2021 году, а полной оперативной готовности достигла в 2024 году.

Ракета оснащена полуактивным координатором цели, которая наводится по лазерному лучу. Такой тип наведения позволяет поражать воздушные цели, наземные, а также морские на дальностях от 5 до 9 километров.

Характеристики ракеты Marlet: