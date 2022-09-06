Суд увеличил экс-нардепу Мартыненко размер залога в 5 раз

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила размер залога бывшему народному депутату Николаю Мартыненко. Его подозревают в получении взятки и отмывании денег.

Судьи Апелляционной палаты ВАКС во вторник, 6 сентября, изменили меру пресечения бывшему депутату и главе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. Вероятно, речь идет о размере залога для бывшего нардепа Николая Мартыненко.

Какую сумму залога установили для Мартыненко

По результатам рассмотрения апелляционных жалоб сторон суд отменил постановление следственного судьи от 4 августа 2022 года относительно залога в размере 4,962 миллиона гривен и возложенных на экс-нардепа обязательств сдать все свои паспорта для выезда за границу.

Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС постановила применить к бывшему нардепу залог в размере 24,7 миллиона гривен. Кроме того, в отношении Мартыненко действует обязательство не выезжать из Украины без соответствующего разрешения следователя, прокурора, суда.

Остальные избранные ему обязательства судьи оставили без изменений: экс-нардеп должен являться к детективу, прокурору, суду по первому требованию, а также сообщать об изменении места своего проживания и воздерживаться от общения со свидетелями по делу.

ГПК подтвердил, что залог увеличен для Мартыненко

В сообщении САП не названо имя бывшего депутата, однако Центр противодействия коррупции подтвердил, что именно экс-депутату Мартыненко увеличен размер залога в 5 раз.

Речь идет о новом эпизоде относительно получения им взятки в размере 311 тысяч евро.

В ГПК отметили, что если Мартыненко не внесет 24,7 миллиона гривен залога, то прокурор сможет просить о более тяжелой мере пресечения.

Подозрения относительно Мартыненко: что известно

20 апреля 2017 года НАБУ задержало Николая Мартыненко по подозрению в растрате средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Суд отпустил его на поруки нескольких народных депутатов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 28 июля объявила о подозрении бывшему депутату Николаю Мартыненко. Его обвиняют в полученных взятках и отмывании денег.

9 августа САП подала апелляцию на решение суда. Оно касается того, что экс-нардеп Николай Мартыненко был отпущен под залог почти в 5 миллионов гривен.

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