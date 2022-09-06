Судді Апеляційної палати ВАКС у вівторок, 6 вересня, змінили запобіжний захід колишньому депутатові та очільнику Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Ймовірно, мовиться про розмір застави для колишнього нардепа Миколи Мартиненка.

Яку суму застави встановили для Мартиненка

За результатами розгляду апеляційних скарг сторін суд скасував постанову слідчого судді від 4 серпня 2022 року щодо застави у розмірі 4,962 мільйона гривень та покладених на екснардепа зобов'язань здати всі свої паспорти для виїзду за кордон.

Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС постановила застосувати до колишнього нардепа заставу в розмірі 24,7 мільйона гривень. Окрім того, щодо Мартиненка діє зобов’язання не виїжджати з України без відповідного дозволу слідчого, прокурора, суду.

Решту обраних йому зобов'язань судді залишили без змін: екснардеп має прибувати до детектива, прокурора, суду на першу вимогу, а також повідомляти про зміну місця свого проживання й утримуватися від спілкування зі свідками у справі.

ЦПК підтвердив, що заставу збільшено для Мартиненка

У повідомленні САП не названо імені колишнього депутата, однак Центр протидії корупції підтвердив, що саме ексдепутату Мартиненку збільшено розмір застави у 5 разів.

Мовиться про новий епізод щодо отримання ним хабаря в розмірі 311 тисяч євро.

У ЦПК зауважили, що, якщо Мартиненко не внесе 24,7 мільйона гривень застави, то прокурор зможе просити про більш тяжкий запобіжний захід.

Підозри щодо Мартиненка: що відомо

20 квітня 2017 року НАБУ затримало Миколу Мартиненка за підозрою у розтраті коштів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Суд відпустив його на поруки кількох народних депутатів.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 28 липня оголосила про підозру колишньому депутату Миколі Мартиненку. Його звинувачують в отримані хабаря та відмиванні грошей.

9 серпня САП подала апеляцію на рішення суду. Воно стосується того, що екснардепа Миколу Мартиненка відпустили під заставу в майже 5 мільйонів гривень.

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