Свободы слова в России не существует. И это доказал случай со школьницей, нарисовавшей антивоенный рисунок. За это ее отца приговорили к двум годам колонии.

Так, россиянина засудили по делу о "дискредитации" армии. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что известно о приговоре для россиянина

Как стало известно, отца школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии. О приговоре Алексею Москалеву сообщили во врея заседания Ефремовского межрайонного суда Тульской области.

Однако судья объявила приговор без Москалева – он не присутствовал на объявлении, потому что сбежал ночью 29 марта. Отмечается, что заявление о бегстве мужчины из-под домашнего ареста встретили аплодисментами.

Письмо школьницы к осужденному отцу

Перед началом заседания суда адвокат разложил на столе рисунки, которые Маша Москалева передала отцу из приюта. Также девочка передала ему письмо, в конце которого написала "Папа, ты мой герой".

Знай, что мы победим, что победа будет за нами, чтобы не случилось мы вместе, мы команда, ты самый лучший. Ты мой папа, самый умный, самый красивый, самый лучший папа на свете. Знай – лучше тебя нет. Прошу тебя – только не сдавайся. Верь, надейся и люби,

– написала девочка в письме.

Полный текст письма школьницы к отцу / фото росСМИ

У Путина цинично отреагировали на приговор для Москалева

В социально-реабилитационном центре в Ефремове, где находится Маша Москалева, проходит срочное совещание. Подробности пока неизвестны.

Пресс-секретарь и верный слуга Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "интересовались" причинами дела. В то же время он сказал, что не хочет прибегать к подробностям и там "дело совсем в другом".

"Там все гораздо сложнее, не так все прямолинейно", – открестился слуга Путина.

Что этому предшествовало