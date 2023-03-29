Так, росіянина засудили у справі про "дискредитацію" армії. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
До теми У Росії шестикласниця зробила антивоєнний малюнок: тепер може опинитися в дитбудинку
Що відомо про вирок для росіянина
Як стало відомо, батька школярки, яка намалювала антивоєнний малюнок, засудили до двох років колонії. Про вирок Олексію Москальову повідомили під час засідання Єфремівського міжрайонного суду Тульської області.
Однак суддя оголосила вирок без Москальова – він не був присутній на оголошенні, бо втік вночі 29 березня. Зазначається, що заява про втечу чоловік з-під домашнього арешту була зустрінута оплесками.
Лист школярки до засудженого батька
Перед початком засідання суду адвокат розклав на столі малюнки, які Маша Москальова передала батькові із притулку. Також дівчинка передала йому листа, у кінці якого написала "Тато, ти мій герой".
Знай, що ми переможемо, що перемога буде за нами, щоб не трапилося ми разом, ми команда, ти найкращий. Ти мій тато, найрозумніший, найкрасивіший, найкращий тато на світі. Знай – краще за тебе нема. Прошу тебе – тільки не здавайся. Вір, сподівайся і кохай,
– написала дівчинка у листі.
Повний текст листа школярки до батька / фото росЗМІ
У Путіна цинічно відреагували на вирок для Москальова
Прессекретар і вірний слуга Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що у Кремлі "цікавилися" причинами справи. Водночас він сказав, що не хоче вдаватися до подробиць і там "справа зовсім в іншому".
"Там все набагато складніше, не так все прямолінійно", – відхрестився слуга Путіна.
Що цьому передувало
- У квітні 2022 року на уроці, де дітям вбивали у голову підтримку російських загарбників та просили зробити малюнки на підтримку загарбницьких військ в Україні, дівчинка намалювала антивоєнну картинку. На ній вона написала "Ні війні" та "Слава Україні".
- Через це дитину кілька разів забирали до поліції і правоохоронців викликали до школи.