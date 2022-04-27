Машина из кортежа Пашиняна сбила насмерть беременную женщину

В Ереване автомобиль из кортежа премьер-министра Армении Никола Пашиняна сбил беременную женщину, она умерла в больнице.

ДТП с кортежем Пашиняна

Об этом сообщают местные и российские СМИ, информацию о ДТП также подтвердил замглавы аппарата правительства Армении. Отмечается, что ДТП произошло 26 апреля.

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Внедорожник Toyota Prado сбил 28-летнюю беременную женщину, она умерла в больнице. Спустя почти сутки после происшествия заместитель председателя аппарата премьер-министра заявил, что во время ДТП премьер-министр находился в другом авто – в 100 – 150 метрах от места происшествия, и не знал о случившемся.

Момент ДТП с кортежем Пашиняна: смотреть видео

Почему кортеж не остановился

При этом, по словам представителя премьера, Пашинян заметил упавшую женщину и приказал вызвать ей скорую помощь, а после того, как узнал, что наезд совершил автомобиль из кортежа, дал указания министру здравоохранения и правоохранительным органам.

По словам представителя премьера, если бы машина сопровождающего батальона остановилась, она бы затормозила всю колонну, создав пробку и на соседних улицах, что помешало бы прибытию медиков.

Поэтому, по международно принятым правилам протокола, машины, сопровождающие колонны глав государств, не имеют права останавливаться в не предусмотренных местах ни при каких обстоятельствах,

– сказал чиновник.

Рассмотрение дела

Через несколько часов после смертельной аварии полицейские сообщили, что сбивший женщину автомобиль Toyota Prado находился на службе, не вспомнив, что он сопровождал кортеж главы армянского правительства.

Затем Следственный комитет Армении заявил, что командир офицерской роты, сопровождавшей кортеж, был за рулем и после инцидента покинул место ДТП, вернувшись туда только через два часа. Он был задержан по подозрению в оставлении места аварии и нарушении требований безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека.

Также отмечается, что Пашинян поговорил по телефону с отцом погибшей, выразил соболезнования ему и членам семьи, гарантировав объективное расследование.

Кортеж премьер-министра Армении сбил беременную женщину: смотреть видео