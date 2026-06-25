Впервые на фронте: ВСУ уничтожили российскую установку для запуска "Шахедов"

Во временно оккупированном Донецке была поражена редкая военная цель российских оккупантов. По предварительным данным, удар пришелся по автомобилю, который использовался в качестве мобильной пусковой установки для запуска ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщает 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего похода.

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Что известно о поражении редкой цели?

Отмечается, что цель была обнаружена на территории Донецкого аэропорта.

Сегодняшняя редкая цель – машина, используемая в качестве пусковой установки для дронов типа "Шахед". В Донецком аэропорту. Впервые,

– говорится в сообщении.

По имеющейся информации, речь идет не о стационарном объекте, а о мобильном комплексе запуска беспилотников. Такие платформы позволяют российским войскам оперативно менять место запуска дронов, затрудняя их обнаружение и уничтожение.

Момент уничтожения установки: смотрите видео

Уничтожение мобильной пусковой установки может затруднить проведение отдельных дроновых атак с оккупированной территории. Также это свидетельствует о способности украинских сил обнаруживать и поражать не только склады или командные пункты, но и специализированные средства запуска ударных беспилотников.

Донецкий аэропорт, находящийся под российской оккупацией с 2014 года, в последние годы используется как военный объект и логистический узел оккупационных сил. Именно оттуда российские войска могут осуществлять запуск различных типов беспилотников для атак на украинские города и критическую инфраструктуру.

Что ещё недавно поразили украинские бойцы?

Силы обороны Украины 22 июня нанесли удар по российскому Центру космической связи "Дубна", который считается одним из важнейших объектов связи в России. После атаки на территории комплекса зафиксировали повреждения, которые уже видны на спутниковых снимках.

Согласно обнародованным данным, спутниковые снимки свидетельствуют как минимум о двух попаданиях по территории центра. На снимках можно увидеть повреждения отдельных объектов инфраструктуры комплекса. Масштабы разрушений в настоящее время уточняются.

Центр космической связи "Дубна" считается крупнейшим объектом такого типа в России. Он обеспечивает правительственную связь высочайшего уровня, а также поддерживает международные каналы связи. Кроме того, центр используется для работы систем, связанных с мониторингом ядерных испытаний. Повреждение такого объекта может повлиять на отдельные возможности российской системы специальной связи.