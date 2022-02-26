Скорая, ГСЧС и армия будут получать бесплатное топливо уже от двух АЗС

Владимир Зеленский сообщил, что заправкам в Украине поручено бесплатно предоставлять топливо машинам скорой помощи и ГСЧС.

Как объяснил президент Украины, бесплатное топливо можно будет получить на азербайджанских заправочных станциях SOCAR.

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Также Зеленский заявил, что Азербайджан должен предоставить Украине медикаменты. Самолет с гуманитарной помощью прибудет уже этой ночью. Заметим, что ранее в ОП заявили, что в Украине есть дефицит топлива, поскольку все бросились заправлять свои машины. Из-за этого на АЗС ввели ограничения. Перебоев с поставкой продукции в основные магазины нет. То же самое можно сказать об аптеках.

Glusco тоже отдаст горючее

Впоследствии в Центре стратегических коммуникаций уточнили, что не только Socar бесплатно предоставит топливо спасателям и медикам. Это сделает и Glusco, которая когда-то принадлежала Медведчуку. Сеть обратилась к правительству и попросила забрать горючее и бензовозы на нужды армии, полиции, МЧС, теробороны и медицины.

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