Як пояснив президент України, безкоштовне пальне можна буде отримати на Азербайджанських заправних станціях SOCAR.

​Важливо Проблеми з постачанням: росіяни намагаються купити їжу та пальне в місцевих на Сумщині

Також Зеленський заявив, що Азербайджан має надати Україні медикаменти. Літак з гуманітарною допомогою прибуде вже цієї ночі.

Зауважимо, що раніше в ОП заявили, що в Україні є дефіцит пального, оскільки всі кинулися заправляти свої автівки. Через це на АЗС ввели обмеження. Перебоїв з постачанням продукції до основних магазинів немає. Те ж саме можна сказати про аптеки.



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