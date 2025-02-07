Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Шигеру Ишиба, который прибыл с официальным визитом в Белый дом.

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Трамп отреагировал на обложку с Маском

На пресс-конференции журналисты поинтересовались у Трампа, как он реагирует на обложку журнала Time, на которой Илон Маск сидит за столом президента США. В ответ на это Трамп в шутку поинтересовался, или "журнал Time до сих пор в деле".

Прямого ответа Трамп не дал, но начал говорить об успехах Маска на посту. По словам президента США, миллиардер на своей должности прекрасно выполняет обязанности.

Он выявляет ужасное мошенничество, коррупцию и растраты. Он имеет фантастический персонал,

– заявил Трамп.

Президент США добавил, что Маск давно мечтал о возможности заниматься такой деятельностью. В то же время сам Трамп доволен работой миллиардера на должности.

К слову, Илон Маск в сети Х опубликовал сообщение, в котором признался в любви Дональду Трампу. В заметке миллиардер написал, что "любит Дональда Трампа настолько сильно, как гетеросексуал может любить другого мужчину".