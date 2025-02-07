Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Японії Шіґеру Ішіба, який прибув з офіційним візитом до Білого дому.

До теми Ілон Маск у президентському кріслі: журнал Time здивував новою обкладинкою

Трамп відреагував на обкладинку з Маском

На пресконференції журналісти поцікавилися у Трампа, які він реагує на обкладинку журналу Time, на якій Ілон Маск сидить за столом президента США. У відповідь на це Трамп жартома поцікавився, чи "журнал Time досі у справі".

Прямої відповіді Трамп не дав, але почав говорити про успіхи Маска на посаді. За словами президента США, мільярдер на своїй посаді чудово виконує обов'язки.

Він виявляє жахливе шахрайство, корупцію та розтрати. Він має фантастичний персонал,

– заявив Трамп.

Президент США додав, що Маск давно мріяв про можливість займатися такою діяльністю. Водночас сам Трамп задоволений роботою мільярдера на посаді.

До слова, Ілон Маск у мережі Х опублікував допис, у якому зізнався у коханні Дональду Трампу. У дописі мільярдер написав, що "любить Дональда Трампа настільки сильно, як гетеросексуал може любити іншого чоловіка".