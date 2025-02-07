Ілон Маск очолює Департамент урядової ефективності США (DOGE). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Time.

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Що зображено на новій обкладинці Time

Журнал Time оприлюднив обкладинку свого нового випуску. На ній зображено американського мільярдера Ілона Маска, що сидить за президентським столом США.

Обкладинка Time з Ілоном Маском / Time

Журналісти зазначають, що роль Маска в адміністрації Трампа посилюється, оскільки тепер він очолює новостворений Департамент урядової ефективності (DOGE). У виданні пишуть, що "жодна приватна особа… не володіла такою владою над апаратом уряду США".

Жоден приватний громадянин і вже тим паче той, чиє багатство та мережа підприємств безпосередньо підлягають нагляду федеральної влади, не володів такою владою над апаратом уряду США,

– йдеться у черговому випуску Time.

Нагадаємо, у США відбулися протести проти адміністрації Трампа. Американців непокоять рішення Трампа щодо іммігрантів і ЛГБТ-спільноти. Окремою проблемою протестувальники вважають ризик захоплення влади мільярдерами на чолі з Ілоном Маском.