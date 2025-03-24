Маск обещал отключить Украине Starlink и потерял миллионы из-за этих заявлений

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто рассказал о срыве сделки по Starlink с Маском. Американско-итальянский проект поставили на паузу из-за заявлений миллиардера об Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Repubblica.

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Как Маск заплатил за свои заявления об Украине и Starlink

Правительство Италии планировало подписать крупное соглашение по "Старлинкам". Впрочем, после того, как Маск пригрозил "обвалить фронт" в Украине, оппозиция очень критиковала власть. И добилась своего.

Мне кажется, что все остановилось, ведь тема перешла от Starlink к заявлениям о компании и ее руководителе. Технический план не обсуждается. Когда споры утихнут и пройдет время, будет технический подход. Вопрос в том, что является самым полезным и безопасным для страны,

– рассказал прессе министр.

В начале года говорилось о том, что правительство Италии может заключить соглашение с Маском об интернете. После мартовских угроз бизнесмена в сторону Украины итальянская оппозиция призвала отменить предыдущие договоренности.

К слову, на днях Радослав Сикорский красиво послал Маска. Ранее миллиардер обозвал польского министра, когда тот вступился за Украину.