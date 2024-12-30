Илон Маск назвал Зеленского "чемпионом всех времен": так он посмеялся над поддержкой Украины

Илон Маск имел в виду "чемпионство" Зеленского по обману США. Это стало очередным скандальным заявлением миллиардера в адрес Украины.

Так он отреагировал на пост криптоинвестора Марио Нафула. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что вновь наговорил Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск в своей соцсети X отреагировал на пост криптоинвестора Марио Нафула, который обвинил США в чрезмерной финансовой поддержке Украины.

"Байден направляет очередные 2.5 миллиарда долларов Украине – потому что 175 миллиардов было недостаточно", – говорится в заметке.

На это ответил Маск, коротко назвав Зеленского коротко назвав Зеленского "чемпионом всех времен", очевидно имея в виду "обман" или "обворовывание" США.



Сообщение Илона Маска в Х / Фото из соцсетей

Напомним, политолог-американистка Александра Филипенко считает, что ммежду Трампом и Илоном Маском может вспыхнуть конфликт. Маск отбирает на себя много внимания и амбиций, что может в результате разозлить Трампа, который всегда хочет быть в центре внимания и лидировать над всеми.