Маск распространил искаженное заявление Зеленского: советник президента отреагировал

Американский бизнесмен и сторонник новоизбранного президента Дональда Трампа Илон Маск распространил в своей соцсети искаженную цитату Владимира Зеленского. Это не осталось без реакции.

Советник президента Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин отреагировал на недавнюю публикацию бизнесмена, в которой он повторил за российским пропагандистом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его пост в Х.

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Нужно осветить правду

Дмитрий Литвин отметил важность того, что сообщество соцсети промаркировала сообщение Маска и оставила заметку с советом досмотреть видео до конца.

Ранее Илон Маск распространил сообщение российского пропагандиста, который написал, что Владимир Зеленский считает, что с Трампом не о чем говорить, однако на самом деле эта цитата искажена.

Президент Украины сказал, что просит Байдена о членстве в НАТО потому, что Трамп еще не стал президентом, ведь его срок начнется в январе 2025 года.

Важно, чтобы правдивые моменты были освещены,

– написал Литвин.

Ранее Маск делал неоднозначные заявления относительно Украины и, в частности, течения полномасштабной войны.