Радник президента Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин відреагував на нещодавню публікацію бізнесмена, у якій він повторив за російським пропагандистом. Про це пише 24 Канал із посиланням на його пост в Х.

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Потрібно висвітлити правду

Дмитро Литвин відзначив важливість того, що спільнота соцмережі промаркувала допис Маска та залишила нотатку із порадою додивитись відео до кінця.

Раніше Ілон Маск поширив допис російського пропагандиста, який написав, що Володимир Зеленський вважає, що з Трампом нема про що говорити, однак насправді ця цитата спотворена.

Президент України сказав, що просить Байдена про членство у НАТО тому, що Трамп ще не став президентом, адже його термін розпочнеться у січні 2025 року.

Важливо, щоб правдиві моменти були висвітлені,

– написав Литвин.

Раніше Маск робив неоднозначні заяви стосовно України та, зокрема, перебігу повномасштабної війни.