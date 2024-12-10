Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського. За його словами у них була "хороша розмова".

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Про що говорили Зеленський і Туск

Як наголосив глава держави у зверненні, Україна вдячна Польщі за всю надану підтримку. За його словами, Варшава та Київ і надалі повинні працювати саме разом, аби обидві країни спільно ставали якомога сильнішими. Також Володимир Зеленський анонсував спільну роботу з Польщею.

Спланували під час розмови нашу спільну роботу цими тижнями й також у наступному році, коли почнеться головування Польщі в Європейському Союзі,

– заявив він.

До слова, незадовго до цього Дональд Туск заявив, що Варшава буде активно брати участь у будь-яких переговорах щодо України, коли 1 січня почне головувати в Європейському Союзі. Він вважає, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть початися цієї зими.

Коментуючи вищезгадане головування Польщі в ЄС, він зазначив, що бажає, аби Польща була тією країною, яка не тільки буде присутня, але й задаватиме тон рішенням, які мають принести безпеку та захистити польські інтереси, а також анонсував низку візитів європейських лідерів.