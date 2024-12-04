Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі TVN24, інформує 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

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Західні системи ППО у Польщі захищатимуть повітряний простір НАТО

Міністр оборони прокоментував розміщення у Польщі літаків F-35 та зенітних систем NASAMS і Patriot. Їх передадуть Норвегія та Німеччина.

Очільник оборонного відомства Польщі наголосив, що інші союзники також будуть підтримувати Польщу протягом року. Він додав, що є готовий цілий план безпеки Польщі.

Косіняк-Камиш зауважив, що західні системи будуть захищати повітряний простір країн НАТО.

"Польща – прифронтова країна. Порушення повітряного простору були в Польщі, Румунії та Латвії. Нам потрібно посилити охорону повітряного простору", – зазначив міністр.

При цьому глава Міноборони Польщі назвав "драматичною" ситуацію з авіаударами Росії по Україні.