Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире TVN24, информирует 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
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Западные системы ПВО в Польше будут защищать воздушное пространство НАТО
Министр обороны прокомментировал размещение в Польше самолетов F-35 и зенитных систем NASAMS и Patriot. Их передадут Норвегия и Германия.
Глава оборонного ведомства Польши отметил, что другие союзники также будут поддерживать Польшу в течение года. Он добавил, что есть готовый целый план безопасности Польши.
Косиняк-Камыш заметил, что западные системы будут защищать воздушное пространство стран НАТО.
"Польша – прифронтовая страна. Нарушения воздушного пространства были в Польше, Румынии и Латвии. Нам нужно усилить охрану воздушного пространства", – отметил министр.
При этом глава Минобороны Польши назвал "драматической" ситуацию с авиаударами России по Украине.