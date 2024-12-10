Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що каже Туск про можливі переговори України та Росії

Дональд Туск заявив, що Варшава буде активно брати участь у будь-яких переговорах щодо України, коли 1 січня почне головувати в Європейському Союзі.

У мене буде низка розмов, які стосуватимуться насамперед ситуації за нашим східним кордоном,

– сказав прем'єр-міністр Польщі на засіданні уряду.

Туск наголосив, що польська делегація відповідатиме, серед іншого, за те, як вигляд буде мати політичний календар ЄС, а також, якою буде ситуація під час переговорів між Україною та Росією, які, на думку глави польського уряду, можуть початися. взимку цього року.

Окрім того, Туск сказав, що президент Франції Еммануель Макрон відвідає Варшаву 12 грудня, щоб повідомити про переговори з обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Парижі минулих вихідних.