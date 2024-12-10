Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что говорит Туск о возможных переговорах Украины и России

Дональд Туск заявил, что Варшава будет активно участвовать в любых переговорах по Украине, когда 1 января начнет председательствовать в Европейском Союзе.

У меня будет ряд разговоров, которые будут касаться прежде всего ситуации за нашей восточной границей,

– сказал премьер-министр Польши на заседании правительства.

Туск отметил, что польская делегация будет отвечать, среди прочего, за то, как будет выглядеть политический календарь ЕС, а также, какой будет ситуация во время переговоров между Украиной и Россией, которые, по мнению главы польского правительства, могут начаться. зимой этого года.

Кроме того, Туск сказал, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит Варшаву 12 декабря, чтобы сообщить о переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в минувшие выходные.