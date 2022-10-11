СМИ пишут о разговоре Маска с Путиным до публикации твитов об Украине: бизнесмен возражает

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск перед тем, как оскандалиться в твиттере своими сообщениями об Украине, разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным. Эту информацию уже прокомментировал и сам Маск.

Как заявил политолог и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Ян Бреммер, Маск якобы беседовал с российским диктатором перед тем, как предложил "формулу мира" для Украины.

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Путин якобы сказал Маску, что готов на все.

Бреммер сообщил, что узнал это от самого Маска. По его словам, бизнесмен сказал ему, что Путин "готов к переговорам", но только при условии, что:

страна-агрессор сохранит контроль над оккупированным Крымом,

Украина навсегда станет нейтральным государством и "признает" попытки незаконной аннексии украинских Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Также Путин якобы сказал Маску, что планирует достичь целей, "невзирая на все". Российский диктатор не исключает возможности нанесения ядерного удара, если Украина войдет в Крым. Маск сказал ему, что "надо сделать все возможное, чтобы не допустить такого результата".

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также прокомментировал вероятный разговор Маска с Путиным. Он подчеркнул, что глава SpaceX и Tesla не представлял правительство Соединенных Штатов в этих разговорах.

Как это комментирует сам Илон Маск

В своем твиттере Маск поспешил оправдаться и отметил, что эта информация не соответствует действительности.

Я общался с Путиным всего один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос,

– подчеркнул он.