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20 января 2025, 22:53
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Илон Маск произнес первую речь на новой должности и завершил её "рукой к солнцу"

Сергей Попович

Илон Маск, генеральный директор Tesla, которого президент Дональд Трамп назначил одним из руководителей нового Департамента эффективности правительства, отметил победу Трампа на выборах во время выступления на Capital One Arena в Вашингтоне. Завершил речь он очень странным жестом.

Маск теперь занимает одну из руководящих должностей в Департаменте эффективности правительства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и Sky News.

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Что произнес Илон Маск в своей речи

Маск заявил, что инаугурация Трампа является "исторической победой", подчеркнув ее важность для будущего человечества. Он выступил в Capital One Arena на праздновании победы Трампа.

Знаете, бывают выборы, которые приходят и проходят. Некоторые выборы, знаете, важны, некоторые нет. Но этот, этот действительно имел значение. И я просто хочу поблагодарить вас за то, что вы это сделали. Спасибо. Мое сердце к тебе. Именно благодаря вам обеспечено будущее цивилизации. Благодаря вам. Наконец мы будем иметь безопасные города, безопасные города, безопасные границы, разумные расходы, основные вещи,
– заявил Маск.

Улыбаясь, основатель SpaceX также поделился своим амбициозным видением будущего. Он говорил об освоении Марса и о том, как американские астронавты однажды установят там флаг США.

Немного отойдя в сторону от трибуны, он имитирует втыкание в землю древка флага.

"Вы можете представить, как это будет прекрасно, когда американские астронавты впервые установят флаг на другой планете?", – добавил он.

Свою очень эмоциональную речь, во время которой он активно передвигался по сцене, он завершил весьма странным жестом.

Илон Маск завершил речь странным жестом: смотрите видео