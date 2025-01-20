Илон Маск произнес первую речь на новой должности и завершил её "рукой к солнцу"

Илон Маск, генеральный директор Tesla, которого президент Дональд Трамп назначил одним из руководителей нового Департамента эффективности правительства, отметил победу Трампа на выборах во время выступления на Capital One Arena в Вашингтоне. Завершил речь он очень странным жестом.

Маск теперь занимает одну из руководящих должностей в Департаменте эффективности правительства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и Sky News.

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Что произнес Илон Маск в своей речи

Маск заявил, что инаугурация Трампа является "исторической победой", подчеркнув ее важность для будущего человечества. Он выступил в Capital One Arena на праздновании победы Трампа.

Знаете, бывают выборы, которые приходят и проходят. Некоторые выборы, знаете, важны, некоторые нет. Но этот, этот действительно имел значение. И я просто хочу поблагодарить вас за то, что вы это сделали. Спасибо. Мое сердце к тебе. Именно благодаря вам обеспечено будущее цивилизации. Благодаря вам. Наконец мы будем иметь безопасные города, безопасные города, безопасные границы, разумные расходы, основные вещи,

– заявил Маск.

Улыбаясь, основатель SpaceX также поделился своим амбициозным видением будущего. Он говорил об освоении Марса и о том, как американские астронавты однажды установят там флаг США.

Немного отойдя в сторону от трибуны, он имитирует втыкание в землю древка флага.

"Вы можете представить, как это будет прекрасно, когда американские астронавты впервые установят флаг на другой планете?", – добавил он.

Свою очень эмоциональную речь, во время которой он активно передвигался по сцене, он завершил весьма странным жестом.

Илон Маск завершил речь странным жестом: смотрите видео