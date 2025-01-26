Шольц и Туск "проехались" по Маску после его скандальных заявлений о Германии

25 января Илон Маск принял участие в предвыборном съезде ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Американский миллиардер призвал немцев забыть о "вине прошлого" и бороться за "великую Германию".

Кроме того, Маск отметил, что ультраправые имеют полную поддержку с его стороны и администрации Дональда Трампа. Премьер Польши резко отреагировал на заявления американца. Его впоследствии поддержал Шольц, передает 24 Канал.

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Что сказали Туск и Шольц

Польский премьер в соцсети "Х" прокомментировал события на мероприятии ультраправой партии в Германии. Он отметил, что слова, которые прозвучали от главных действующих лиц митинга о "Великой Германии" и "необходимости забыть немецкую вину за нацистские преступления", "звучали слишком знакомо и зловеще". Туск также намекнул, что Маск сделал эти высказывания за несколько часов до годовщины освобождения Освенцима, что произошло 27 января 1945 года.

Немецкий канцлер Олаф Шольц отреагировал на сообщение Туска. Он сделал его репост, подписав: "Не могу не согласиться, дорогой Дональд".

Напомним, что в 2025 году в Германии планируют провести внеочередные выборы. Власти рассматривают возможность открытия уголовных дел против Маска.