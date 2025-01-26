Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение американского миллиардера и генерального директора компаний Tesla и SpaceX в сети Х.

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Новая идея по "переименованию" от Маска

Илон Маск в сети Х опубликовал сообщение, в котором поделился новой идеей относительно новых изменений на карте. Так, он предлагает переименовать пролив Ла-Манш на "канал Джорджа Вашингтона".

Более того, миллиардер даже опубликовал карту с новым названием.



Маск предлагает переименовать Ла-Манш / Скриншот

Ранее в США официально переименовали Мексиканский залив в Американский. В МВД США объясняли, что залив является одним из важнейших активов в истории и экономике страны и "краеугольным камнем роста нации".

В МВД США отметили, что "Американский" залив имеет много рыбных запасов, что положительно влияют на экономику, огромные запасы нефти и природного газа, а также "одни из крупнейших и самых впечатляющих портов в мире".

Кроме того, соответствии с указом Трампа также переименовали гору Мак-Кинли, которая во время президентства Барака Обамы получила название Денали.

Напомним, что о планах переименовать Мексиканский залив Дональд Трамп объявил во время своей инаугурационной речи. Говоря о причинах таких действий, он заявил, что "Америка планирует вернуть себе титул нации, которую все уважают".