Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение американского миллиардера и генерального директора компаний Tesla и SpaceX в сети Х.
К теме Президент Мексики резко ответила Трампу и предложила переименовать США
Новая идея по "переименованию" от Маска
Илон Маск в сети Х опубликовал сообщение, в котором поделился новой идеей относительно новых изменений на карте. Так, он предлагает переименовать пролив Ла-Манш на "канал Джорджа Вашингтона".
Более того, миллиардер даже опубликовал карту с новым названием.
Маск предлагает переименовать Ла-Манш / Скриншот
Ранее в США официально переименовали Мексиканский залив в Американский. В МВД США объясняли, что залив является одним из важнейших активов в истории и экономике страны и "краеугольным камнем роста нации".
В МВД США отметили, что "Американский" залив имеет много рыбных запасов, что положительно влияют на экономику, огромные запасы нефти и природного газа, а также "одни из крупнейших и самых впечатляющих портов в мире".
Кроме того, соответствии с указом Трампа также переименовали гору Мак-Кинли, которая во время президентства Барака Обамы получила название Денали.
Напомним, что о планах переименовать Мексиканский залив Дональд Трамп объявил во время своей инаугурационной речи. Говоря о причинах таких действий, он заявил, что "Америка планирует вернуть себе титул нации, которую все уважают".