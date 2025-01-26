Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис американського мільярдера та генеральний директор компаній Tesla і SpaceX у мережі Х.

До теми Президентка Мексики різко відповіла Трампу й запропонувала перейменувати США

Нова ідея щодо "перейменування" від Маска

Ілон Маск у мережі Х опублікував допис, у якому поділився новою ідеєю щодо нових змін на карті. Так, він пропонує перейменувати протоку Ла-Манш на "канал Джорджа Вашингтона".

Ба більше, мільярдер навіть опублікував карту з новою назвою.



Маск пропонує перейменувати Ла-Манш / Скриншот

Раніше у США офіційно перейменували Мексиканську затоку на Американську. У МВС США пояснювали, що затока є одним з найважливіших активів в історії та економіці країни та "наріжним каменем зростання нації".

У МВС США наголосили, що "Американська" затока має багато рибних запасів, що позитивно впливають на економіку, величезні запаси нафти та природного газу, а також "одні з найбільших та найвражаючих портів у світі".

Крім того, відповідно до указу Трампа також перейменували гору Мак-Кінлі, яка під час президентства Барака Обами отримала назву Деналі.

Нагадаємо, що про плани перейменувати Мексиканську затоку Дональд Трамп оголосив під час своєї інавгураційної промови. Говорячи про причини таких дій, він заявив, що "Америка планує повернути собі титул нації, яку всі поважають".