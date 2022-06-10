Маски сброшены: Путин признался, зачем ему война в Украине

Путин признался, зачем начал войну, зачем ему геноцид украинцев. Маски сброшены окончательно. Денацификация, демилитаризация...

Все отставить. Путин признался, что пришел захватить Украину для сохранения и расширения империи. Вот честно, прямым текстом так и сказал.

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Мы то это и так знали, но удивительно, что Путин теперь это просто берет и лично признает. Видно, нет причин уже прятаться. Путин заявил, что Петр I расширял территории Российской империи и он, Вова первый, тоже должен это делать. Что дескать Петр I забирал в родную гавань исконно славянские земли и Путин забирает.

Путин хочет войти в историю

В общем, трудно себе представить, сколько лизавших задницу Путина языков повторили за последние года это сравнение, Путина и Петра I. Убедили в итоге этого бункерного деда. На нашу голову. Зализали.

Очень-очень хочет Путин войти в историю. Попасть на страницы учебника истории. И еще до начала войны говорили, что это единственное, что может рационализировать его нападение на Украину.

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Путин перепутал столетия

Так и случилось. Ну что ж, войти в историю у Путина не получится, а вляпаться – очень даже. Чуть перепутал Путин столетия. Пару сотен лет ранее может быть такая логика и сработала бы. А сейчас не очень. Хоть и говорит Путин, что за 350 лет ничего не изменилось.

И был Петр I, ставший первым императором и создавший империю, прорубив "окно в Европу" и модернизировавший отсталое азиатское государство дикими азиатскими методами. И будет Вова, первый и последний, эту империю похоронивший, закрывший окно в Европу и поставивший Империю на путь деградации (импортозамещение). Туда ей и дорога.

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Российская империя – империя прошлого, зомби, атакующий современный мир. Империя, которая борется с настоящим и будущим, прячется в скорлупу прошлого, где все было проще, трава зеленая, деревья большие.