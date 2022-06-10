Усі відставити. Путін зізнався, що прийшов захопити Україну для збереження та розширення імперії. Отож, прямим текстом так і сказав.

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Ми це і так знали, але дивно, що Путін тепер це просто бере і особисто визнає. Мабуть, немає причин уже ховатись. Путін заявив, що Петро I розширював території Російської імперії, і він, Вова перший, теж повинен це робити. Що Петро I забирав у рідну гавань споконвічно слов'янські землі і Путін забирає.

Путін хоче увійти в історію

Загалом, важко уявити, скільки тих, хто лизав дупу Путіна, повторили за останні роки це порівняння, Путіна і Петра I. Переконали в результаті цього бункерного діда. На нашу голову. Зализали.

Дуже-дуже хоче Путін увійти до історії. Потрапити на сторінки підручника з історії. І ще до початку війни говорили, що це єдине, що може раціоналізувати його напад на Україну.

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Путін переплутав сторіччя

Так і сталося. Ну що ж, увійти в історію Путіну не вдасться, а вляпатися – дуже навіть. Трохи переплутав Путін сторіччя. Кілька сотень років раніше, можливо, така логіка і спрацювала б. А зараз не дуже. Хоч і каже Путін, що за 350 років нічого не змінилося.

І був Петро, який став першим імператором і створив імперію, прорубавши "вікно в Європу" і модернізував відсталу азіатську державу дикими азіатськими методами. І буде Вова, перший і останній, що цю імперію поховав, що закрив вікно в Європу і поставив Імперію на шлях деградації (імпортозаміщення). Туди їй дорога.