Это маскировочные операции, – эксперт объяснил заявление России по транзиту газа через Украину

В России намерены сохранить поставки газа через Украину после запуска "Северного потока-2". Однако соответствующее заявление может быть лишь очередной манипуляцией.

Сейчас в Кремле пытаются показать, что Россия и "Газпром" способны на договоренности и выполняют все, что подписали. Об этом рассказал эксперт по энергетике Михаил Гончар.

До темы Транзит газа через Украину сохранится и после запуска "Северного потока-2", – МИД России

Эксперт пояснил, что "Газпром" еще примерно в 2019 году заявлял о том, мол, он не намерен прерывать транзит газа через Украину.

"Это все то, что можно отнести к категории маскировочных операций. Сейчас в России чувствуют, что чаша весов склонилась на сторону завершения "Северного потока-2", – сказал Михаил Гончар.

Он подчеркнул, что согласно опыту Украины, надеяться на то, что "Газпром" в случае, если удастся достроить "Северный поток-2" и ввести его в эксплуатацию, будет придерживаться дальнейшего исполнения контракта – наивно.

"Любые договоры с Россией, контракты с государственными компаниями этой страны стоят, как правило, не больше бумаги на которой они подписаны", – сказал Михаил Гончар.

Россия может "спрыгнуть" с контракта

По словам Михаила Гончара, Россия пойдет по пути создания так называемой форс-мажорной ситуации, которая позволит им "спрыгнуть". Они отработали подобную ситуацию в 2009 году, на примере Туркменского газа и поставок из Туркменистана через систему Средней Азии, когда там "внезапно" произошел взрыв на газопроводе – впоследствии "Газпром" "спрыгнул" с обязательств закупать 50 миллиардов кубических газа в год, добавил эксперт.

То же самое несложно сделать в случае с Украиной и транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом",

– пояснил Михаил Гончар.

Он отметил, что если России удастся достроить "Северный поток-2", то она не введет его в эксплуатацию. Эксперт по энергетике разъяснил, что в 2021 – 2022 годах Россия еще будет придерживаться контрактных положений, а дальше – по плану "спрыгнуть".

Михаил Гончар разъяснил заявление России по газу: смотрите видео

Строительство "Северного потока-2": кратко