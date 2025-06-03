Даже один час – это помощь: как и где во Львове плетут маскировочные сетки для армии

Каждые выходные в общежитии Львовской национальной академии искусств волонтеры плетут маскировочные сетки для ВСУ. То, что начиналось как импровизированная инициатива студентов в первые дни вторжения, превратилось в мощный центр поддержки фронта.

Много маскировочных сеток изготавливают в волонтерском центре "Сетки имени пса Патрона" при академии искусств во Львове. Основательницей этого центра является волонтер и художница София Козлова, пишет 24 Канал.

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Как образовался волонтерский центр

Началось все с 24 февраля 2022 года, когда студенты заложили тканями целую кровать в маленькой общежитской комнате Софии. Уже на следующий день она нашла большее пространство, которое также расположено в помещении общежития на улице Крымской 30, и сейчас является волонтерским центром "Сетки имени пса Патрона".



Волонтерский центр "Сетки имени пса Патрона" / Фото Анны Сикорской, 24 Канал

Техника плетения современных сеток и материалы для них

Сегодня центр изготавливает сетки из спанбонда – материала, который когда-то использовали в сельском хозяйстве для накрытия клубники. Его преимущества – прочность, легкость, водостойкость и доступная цена. Если раньше основным материалом был хлопок, то теперь – спанбонд, и это позволяет значительно снизить расходы. Кроме того, спанбонд не впитывает влагу и не гниет, что продлевает срок эксплуатации сеток.

Центр также использует специальную машинку для нарезания полосок, которая облегчает и ускоряет работу.

Раньше на нарезку одного рулона шли недели, теперь – 4 минуты,

– отмечает София.



Во Львове плетут маскировочные сетки / Фото Анны Сикорской, 24 Канал

Сетки создают в разных цветах, в зависимости от запроса – зеленые, коричневые, светлые – для степных зон, черные – для выжженных участков, белые с коричневым – для снега.

Для удобства военных, в центре создали визуальный каталог – фото сеток в реальной среде, чтобы было понятно, как они выглядят на местности. Всего за одни выходные волонтеры сплетают примерно 100 квадратных метров сетки.

Сетки, которые плетут волонтеры / Фото Анны Сикорской, 24 Канал

Кто присоединяется к плетению сеток

В центр приходят разные люди: одни – на несколько часов, другие – постоянно. Среди волонтеров – и те, кто в этом движении с первых дней.

Это моя духовная зарядка, потому что понимаешь: люди, которые собрались в этом пространстве имеют такую же цель как и ты, помогать и прилагать усилия к борьбе. Со временем они становятся частью твоей жизни, а плетение сеток, как своеобразная рутина,

– рассказывает волонтер Анастасия Почтарук.

Еще одна волонтер, Аделина Манагарова, которая родом из Новой Каховки и приехала во Львов на обучение, рассказывает что для нее означает процесс плетения: "Плетение сеток здесь, стало местом, которое помогло мне социализироваться после переезда. Здесь есть своеобразная атмосфера поддержки людей, которым не безразлична ситуация вокруг".



Плетение сеток во Львове / Фото Анны Сикорской, 24 Канал

Что говорят о такой помощи военные

Военные часто присылают фото и видео с маскировочными сетками, а также благодарности, флаги, гильзы. Также они отмечают, что сетки нужны постоянно – независимо от погоды или ситуации на фронте. Это расходный материал, который постоянно теряется, сгорает вместе с техникой.

Сетки частично могут спасти от FPV-дронов. Ребята натягивают их над траншеями, окопами, именно тогда сетка запутывает в себя FPV-дроны и это может спасти жизнь,

– добавляет Анастасия.

Некоторые сетки заказываются специально для маскировки антенн, ведь материал хорошо пропускает связь. И каждый отзыв с фронта – это подтверждение важности труда.



Волонтерский центр "Сетки имени пса Патрона" / Фото Анны Сикорской, 24 Канал

Как присоединиться к плетению сеток во Львове

"Даже один час, проведенный с нами, – это большая помощь. Это дело – не только о деньгах. Это о руках, которые приходят и работают. Во Львове есть много центров плетения сеток, и каждый может найти удобную локацию", – отмечает София.

Центры плетения сеток во Львове

Камуфляжная сетка "By_Porokhova" : ул. Городецкая, 38 (3-й этаж, комната 35)‍

: ул. Городецкая, 38 (3-й этаж, комната 35)‍ Центр "Новый Акрополь" : ул. Петра Дорошенко, 7 (2-й этаж) ‍‍

: ул. Петра Дорошенко, 7 (2-й этаж) ‍‍ Центр во Львовской областной детской библиотеке : ул : ул. Владимира Винниченко, 1 (2-й этаж)

: ул. Владимира Винниченко, 1 (2-й этаж) Центр "Идея" : пр-т Красной Калины, 58 (Львовская открытая лаборатория)

: пр-т Красной Калины, 58 (Львовская открытая лаборатория) Центр в церкви святых Ольга и Елизавета : пл : пл. Кропивницкого, 1 (на задней части церкви)

: пл. Кропивницкого, 1 (на задней части церкви) Центр Hand Made по-львовски для Армии руками волонтеров : ул. Митрополита Андрея, 3 (Студенческая библиотека Национального университета "Львовская политехника")

: ул. Митрополита Андрея, 3 (Студенческая библиотека Национального университета "Львовская политехника") Ц‍ентр во Львовской областной библиотеке для молодежи: пл. Рынок, 9

София Козлова отмечает, что любой человек, который может завязать шнурки, может сплести сетку. Поэтому, если у вас есть свободное время и желание – приобщиться к такой инициативе может каждый.