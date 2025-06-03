Даже один час – это помощь: как и где во Львове плетут маскировочные сетки для армии
- Во Львове волонтеры плетут маскировочные сетки для ВСУ из материала спанбонд, что снижает затраты и продлевает срок эксплуатации сеток.
- К плетению приобщаются разные люди, а центры плетения расположены в нескольких локациях Львова.
- Сетки помогают маскировать военные объекты, частично защищая от FPV-дронов, а военные постоянно нуждаются в них из-за потерь на фронте.
- Художница София Козлова призывает присоединяться к волонтерству, поскольку даже один час помощи является важным.
Каждые выходные в общежитии Львовской национальной академии искусств волонтеры плетут маскировочные сетки для ВСУ. То, что начиналось как импровизированная инициатива студентов в первые дни вторжения, превратилось в мощный центр поддержки фронта.
Много маскировочных сеток изготавливают в волонтерском центре "Сетки имени пса Патрона" при академии искусств во Львове. Основательницей этого центра является волонтер и художница София Козлова, пишет 24 Канал.
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Как образовался волонтерский центр
Началось все с 24 февраля 2022 года, когда студенты заложили тканями целую кровать в маленькой общежитской комнате Софии. Уже на следующий день она нашла большее пространство, которое также расположено в помещении общежития на улице Крымской 30, и сейчас является волонтерским центром "Сетки имени пса Патрона".
Волонтерский центр "Сетки имени пса Патрона" / Фото Анны Сикорской, 24 Канал
Техника плетения современных сеток и материалы для них
Сегодня центр изготавливает сетки из спанбонда – материала, который когда-то использовали в сельском хозяйстве для накрытия клубники. Его преимущества – прочность, легкость, водостойкость и доступная цена. Если раньше основным материалом был хлопок, то теперь – спанбонд, и это позволяет значительно снизить расходы. Кроме того, спанбонд не впитывает влагу и не гниет, что продлевает срок эксплуатации сеток.
Центр также использует специальную машинку для нарезания полосок, которая облегчает и ускоряет работу.
Раньше на нарезку одного рулона шли недели, теперь – 4 минуты,
– отмечает София.
Во Львове плетут маскировочные сетки / Фото Анны Сикорской, 24 Канал
Сетки создают в разных цветах, в зависимости от запроса – зеленые, коричневые, светлые – для степных зон, черные – для выжженных участков, белые с коричневым – для снега.
Для удобства военных, в центре создали визуальный каталог – фото сеток в реальной среде, чтобы было понятно, как они выглядят на местности. Всего за одни выходные волонтеры сплетают примерно 100 квадратных метров сетки.
Сетки, которые плетут волонтеры / Фото Анны Сикорской, 24 Канал
Кто присоединяется к плетению сеток
В центр приходят разные люди: одни – на несколько часов, другие – постоянно. Среди волонтеров – и те, кто в этом движении с первых дней.
Это моя духовная зарядка, потому что понимаешь: люди, которые собрались в этом пространстве имеют такую же цель как и ты, помогать и прилагать усилия к борьбе. Со временем они становятся частью твоей жизни, а плетение сеток, как своеобразная рутина,
– рассказывает волонтер Анастасия Почтарук.
Еще одна волонтер, Аделина Манагарова, которая родом из Новой Каховки и приехала во Львов на обучение, рассказывает что для нее означает процесс плетения: "Плетение сеток здесь, стало местом, которое помогло мне социализироваться после переезда. Здесь есть своеобразная атмосфера поддержки людей, которым не безразлична ситуация вокруг".
Плетение сеток во Львове / Фото Анны Сикорской, 24 Канал
Что говорят о такой помощи военные
Военные часто присылают фото и видео с маскировочными сетками, а также благодарности, флаги, гильзы. Также они отмечают, что сетки нужны постоянно – независимо от погоды или ситуации на фронте. Это расходный материал, который постоянно теряется, сгорает вместе с техникой.
Сетки частично могут спасти от FPV-дронов. Ребята натягивают их над траншеями, окопами, именно тогда сетка запутывает в себя FPV-дроны и это может спасти жизнь,
– добавляет Анастасия.
Некоторые сетки заказываются специально для маскировки антенн, ведь материал хорошо пропускает связь. И каждый отзыв с фронта – это подтверждение важности труда.
Волонтерский центр "Сетки имени пса Патрона" / Фото Анны Сикорской, 24 Канал
Как присоединиться к плетению сеток во Львове
"Даже один час, проведенный с нами, – это большая помощь. Это дело – не только о деньгах. Это о руках, которые приходят и работают. Во Львове есть много центров плетения сеток, и каждый может найти удобную локацию", – отмечает София.
Центры плетения сеток во Львове
- Камуфляжная сетка "By_Porokhova": ул. Городецкая, 38 (3-й этаж, комната 35)
- Центр "Новый Акрополь": ул. Петра Дорошенко, 7 (2-й этаж)
- Центр во Львовской областной детской библиотеке : ул: ул. Владимира Винниченко, 1 (2-й этаж)
- Центр "Идея": пр-т Красной Калины, 58 (Львовская открытая лаборатория)
- Центр в церкви святых Ольга и Елизавета : пл: пл. Кропивницкого, 1 (на задней части церкви)
- Центр Hand Made по-львовски для Армии руками волонтеров: ул. Митрополита Андрея, 3 (Студенческая библиотека Национального университета "Львовская политехника")
- Центр во Львовской областной библиотеке для молодежи: пл. Рынок, 9
София Козлова отмечает, что любой человек, который может завязать шнурки, может сплести сетку. Поэтому, если у вас есть свободное время и желание – приобщиться к такой инициативе может каждый.