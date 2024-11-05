Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. В агентстве отметили, что такая раздача попадает в серую зону избирательного законодательства.

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В каком штате Маску разрешили разыгрывать миллион

Во время слушания в Филадельфии в понедельник, 4 ноября, судья Анджело Фоглиетта отклонил попытку окружного прокурора Ларри Краснера запретить выплаты миллиона от Маска. Прокурор назвал эту программу незаконной лотереей с нечеткими правилами, нарушающей законодательство штата о защите прав потребителей.

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В агентстве отметили, что эта раздача находится в серой зоне избирательного законодательства. В то же время эксперты-юристы имеют разные взгляды относительно возможности нарушения Маском федерального законодательства, запрещая выплаты людям за регистрацию для участия в выборах.

Согласно информации СМИ, Министерство юстиции США предупредило "Американский коалиционный комитет" о том, что раздача денег может быть незаконной по федеральному праву. Однако, пока, федеральные прокуроры не приняли никаких публичных мер.

Заметим, что Филадельфия – крупнейший город в Пенсильвании, одном из семи штатов, которые могут существенно повлиять на исход выборов между республиканцем Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Победитель этого штата получит 19 голосов выборщиков, необходимых для достижения общей победы в 270 голосов.

Напомним, что ранее Маск пообещал выплачивали случайному избирателю 1 миллион долларов, если тот проголосует за его петицию о свободе слова и владения оружием, что продлится до выборов президента США. Также он вручил первый чек в размере 1 миллиона долларов.