Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. У агенстві зауважили, що така роздача потрапляє до сірої зони виборчого законодавства.

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В якому штаті Маску дозволили розігрувати мільйон

Під час слухання у Філадельфії в понеділок, 4 листопада, суддя Анджело Фоглієтта відхилив спробу окружного прокурора Ларрі Краснера заборонити виплати мільйону від Маска. Прокурор назвав цю програму незаконною лотереєю з нечіткими правилами, що порушує законодавство штату про захист прав споживачів.

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У агенстві зазначили, що ця роздача є в сірій зоні виборчого законодавства. Водночас експерти-юристи мають різні погляди щодо можливості порушення Маском федерального законодавства, забороняючи виплати людям за реєстрацію для участі у виборах.

Згідно з інформацією ЗМІ, Міністерство юстиції США попередило "Американський коаліційний комітет" про те, що роздача грошей може бути незаконною за федеральним правом. Проте, наразі, федеральні прокурори не вжили жодних публічних заходів.

Зауважимо, що Філадельфія – найбільше місто в Пенсильванії, одному з семи штатів, які можуть суттєво вплинути на результат виборів між республіканцем Дональдом Трампом і кандидатом від Демократичної партії Камалою Гарріс. Переможець цього штату отримає 19 голосів вибірників, необхідних для досягнення загальної перемоги в 270 голосів.

Нагадаємо, що раніше Маск пообіцяв виплачували випадковому виборцю 1 мільйон доларів, якщо той проголосує за його петицію про свободу слова та володіння зброєю, що триватиме до виборів президента США. Також він вручив перший чек у розмірі 1 мільйона доларів.