Уже сегодня, 5 ноября, в США пройдут выборы президента США. Шансы Камалы Харрис и Дональда Трампа эксперты до последнего оценивают как равные. Что делали кандидаты на финише кампании и каким собственно получился финальный аккорд – читайте в материале 24 Канала.

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Взаимные оскорбления и обвинения

С приближением дня Х оба лагеря заметно радикализировались. Даже Камала Харрис, которая строила кампанию на том, что она умеренная кандидат, решилась согласиться с утверждением, что Дональд Трамп – "фашист и действует соответственно". Сейчас штаб демократов активно разыгрывает козырь "угрозы конца американской дипломатии".

При этом сам Трамп будто подыгрывает Харрис и активно использует риторику то ли национал-социалистов, то ли их коллег коммунистов и с радостью говорит о "внутренних врагах" и "национальных предателях".

То, чего Харрис не решилась сказать, сделали ее вип-агитаторы, в частности, уже традиционный хейтер Трампа Роберт Де Ниро и другие его коллеги из Голливуда.

Как они это сделали: смотрите видео

Правда, самому Трампу такие упреки и прямые оскорбления – словно с гуся вода, грязь к нему непонятным образом не липнет, а сам он со скоростью, которой бы позавидовал сам Эминем, не устает напоминать, что его соперница последовательно является "тупой", "умственно непригодной", "медленной", "глупой" и "человеком с чрезвычайно низким IQ". При этом сам Трамп называет ее не иначе как "товарищ Камала", не может отличить Южную Корею от Северной и свято верит, что Орбан – "лидер Турции".

Остров сюрпризов: как скандал с Пуэрто-Рико может повлиять на результат голосования

Впрочем, "длинный язык" все же может нанести вред кампании Трампа. Иронично, что виноват в этом не сам одиозный кандидат-болтун, а комик, о котором тот, видимо и не знал по сей день. Тони Гинчклифф на митинге в Мэдисон-сквер-гардене в Нью-Йорке сказал не слишком приятные вещи о "51-ом штате" Пуэрто-Рико:

Происходит много всего. Не знаю, знаете ли вы об этом, но прямо сейчас посреди океана буквально плавает остров мусора. Кажется, он называется Пуэрто-Рико.

На самом деле, на митинге Трампа в Мэдисон-сквер-гардене звучали еще более дикие вещи (Камалу там называли антихристом, ее команду – сутенерами, а Демпартию – "кучкой дегенератов и никчемных антисемитов"), но "выстрелила" именно история про Пуэрто-Рико.

Выходцы с этого острова, которых в Америке немало (5,8 миллиона) и многие из них проживают в "шаткой" Пенсильвании, мгновенно обиделись.

В команде Харрис решили, что это и есть как раз тот самый "октябрьский сюрприз" (так в США называют неожиданные проколы кампании кандидатов в президенты, которые дают ощутимый буст оппонентам), а потому начали раскручивать тему. И вот уже Трампа проклинает главный певец с острова Bad Bunny. Ему подпевает Рики Мартин, а, пожалуй, самая известная в мире пуэрториканка Дженнифер Лопес, становится центральным персонажем на одном из финальных митингов ралли Камалы Харрис.

Как Джей Ло поддерживала Харрис: смотрите видео

Все так начали отбеливать репутацию Пуэрто-Рико, что пересолили блюдо. Виноватым стал президент Байден, который своим неудачным панчем (о том, что мусор не Пуэрто-Рико, а сторонники Трампа), предоставил право обижаться уже электорату республиканцев.

И хотя Белый дом быстро исправил стенограмму речи Байдена на более нейтральный вариант, джинн из бутылки уже вылетел и стал работать на мобилизацию электората "хилбилли" и других трампофилов. Возглавил процесс сам Трамп, которому подвезли элитный и совершенно хромированный грузовик, который он выдал за мусоровоз. К нему Трамп эффектно пересел прямо из самолета и проехал аж 50 сантиметров пути к успеху. После этого главный трампист решил, что дело сделано и помчался заниматься более важными делами.

Мобилизация женщин, как фактор потенциальной победы Харрис

Ну, а пока он соревновался за приязнь к себе в "шатких штатах", ему передала привет Айова. Этот штат считается традиционно красным (более 10 лет) и не вызывал особых вопросов и опасений. Трамп даже не вел там какой-то вменяемой кампании, рассчитывая, что и так все будет хорошо, но произошла "социология" – за несколько дней до выборов стало известно (опрос проводили Des Moines Register), что Харрис (которая также на Айову не ставила) имеет в этом штате аж 47%, зато Трамп – 44%.

Почему так произошло – точно никто не знает, сохранится ли эта тенденция и переносится ли на выборы президента – также, но это реально большой сюрприз, который может стать неким "черным лебедем".

Камала Харрис ломает 4 стену ради победы:

Да, Айова дает лишь 6 голосов в Коллегию выборщиков, но даже они могут повлиять на результат, ведь Трамп может потерять решающие голоса там, где предыдущие два раза электорат радостно голосовал именно за него.

Возможно, причиной такого разворота в пользу Камалы Харрис стали голоса женщин, ведь кампания Харрис сделала борьбу за так называемые "репродуктивные права" одной из своей столпов, зато Трамп вынужден этой темы избегать, чтобы не злить как свой, так и чужой электорат.

Впрочем, это не позволило ему избежать прямых обвинений от Харрис в смерти Эмбер Турман из Джорджии, которой врачи просто испугались делать аборт из-за страха уголовного преследования. Трамп, конечно, в смерти девушки не виноват и Камала Харрис раньше никогда бы себе такого не позволила, но сейчас она сама поверила в то, что ставки слишком высоки, а потому готова ко всему. Собственно, как и ее соперник.

Мобилизация голосов молодых американцев

При этом сказать, что последние тренды однозначно против Трампа – не правильно. Его команда нашла, чем ответить "мобилизации женщин" и ответила собственной мобилизацией – молодых американцев.

Весь октябрь Трамп посвятил не только выступлениям на митингах, но и многочисленным интервью. Их он раздавал не только Такеру Карлсону и Илону Маску, которые ожидаемо устроили кандидату "теплую ванну". Господин Дональд также много говорил на шоу популярных ютюберов – он дал интервью Логану Полу, Лексу Фридману и Джо Рогану.

Такая стратегия принесла результаты – последняя социология свидетельствует, что Трампа готовы поддержать 58% молодых мужчин и 28% женщин (37% и 67% соответственно – за Харрис).

Очень интересно, что за "белого дедушку" планируют проголосовать также до четверти афроамериканцев 18 – 29 лет и почти половина латиноамериканцев того же возраста. А это, между прочим, традиционный электорат демократов. Правда, у молодежи есть свой криптонит – явка, они традиционно находят более интересные для себя дела, чем волеизъявление, поэтому от того, удастся ли Трампу затянуть молодежь на участки, будет зависеть очень многое.

План Б от Трампа

Трамп назвал сенсационные результаты опроса в Айове фейковыми и заявил, что на самом деле он там безумно всех побеждает. Это не значит ничего, потому что он так же говорил после дебатов с Харрис, где был похож на то, с чем его постоянно сравнивает Роберт де Ниро, а не на победителя.

Но говорить Трамп может все, что захочет, однако, это не отменяет реальности, а она в последние дни качнулась уже в пользу Харрис (до этого тренды играли на его стороне). Команда республиканца это почувствовала и начала "прогревать" своих избирателей заявлениями о реальной фальсификации выборов и попытке украсть у Трампа победу.

Эпицентром применения этой технологии является главный "шаткий штат" – Пенсильвания. Сейчас значительные усилия кампании Трампа направлены на внедрение локальной версии "плана Шатун" в этом штате. С этой целью Трамп заранее объявил, что в Пенсильвании у него украли победу, чем открыл себе путь для провозглашения "я – легитимный" и дальнейшей турбулентности в стиле "6 января".

Будто предчувствуя, что Трамп может снова устроить мятеж, Камала Харрис эффектно на этом сыграла и провела свой финальный большой митинг на месте, откуда Трамп 4 года назад призвал к атаке на Капитолий. Митинг с участием 75 000 человек в парке Эллипс в Вашингтоне прошел мирно и будто показывал, что у нормальности есть шанс.

В отличие от Дональда Трампа, я не считаю, что люди, которые не согласны со мной, являются врагами. Он хочет посадить их в тюрьму. Я дам им место за своим столом,

– Камала Харрис завершает агитационную кампанию на мажорной, но мирной ноте.

Правда, есть шансы и у не нормальности. О них отдельно мы рассказывали в большой статье. Но, стоит отметить, что в американской версии "плана Шатун" есть свои подводные камни. Потому что во второй раз эффекта неожиданности, который позволил 4 года назад захватить Капитолий, может и не быть (Конгресс и Белый дом уже окружили высокими заборами), а вот эффект апатии – вполне.



Избиратели Трампа могут от пылких заявлений своего патрона разочароваться и поверить, что все действительно "пропало", а потому нет смысла вообще идти на выборы.

Эта схема уже сыграла против республиканцев на выборах в Сенат в Джорджии и обвалила явку. Сейчас же она может масштабироваться на другие штаты и сыграть в итоге против самого Трампа. Конечно, в его голове поражение не будет означать конец.

С вероятностью в 99% Трамп объявит себя победителем при любом результате и развитии событий. Что будет дальше – никто не берется прогнозировать, но абсолютно точно, об этом напишут книгу или снимут сериал.

Когда нейтральной позиции больше не существует

Возможно, он будет не о Трампе, а о СМИ. Последние на финише президентской гонки сделали свой выбор. Авторитетные издания в Америке традиционно оказывают поддержку тому или иному кандидату и потом живут с репутационными последствиями этого выбора (в Украине в 2019 году некоторые издания тоже в это попытались поиграть и сейчас, видимо, хотели бы об этом забыть).

В 2024 году наибольшее внимание привлекли не те, кто выбрали сторону, а те, кто этого не сделали. Так, одна из крупнейших газет США The Washington Post отказалась поддерживать кого-то из кандидатов. Это очевидно произошло под давлением владельца миллиардера Джефа Безоса и вызвало эпических масштабов дискуссию и обязательный скандал. Потому что в 2020 Washington Post агитировали за Байдена и планировали это сделать снова в 2024. Как и коллеги из Los Angeles Times.

Нежелание выбирать сторону в итоге все равно трактовали как выбор стороны (да, Трампа) и очень дорого стоило. Издание за несколько дней прошло тот путь, что его одолел Twitter за несколько лет правления Илона Маска, – потеряло более 200 000 подписчиков, топовых авторов и редакторов, а заодно – доверие и репутацию.

Эта история напомнила метания российской оппозиции о том, нужно ли поддерживать Украину в войне с Россией и желать поражения России или же заниматься судьбой "наших мальчиков" и требовать снятия санкций с простых россиян.



Этой дилеммы, которая хорошо понятна украинцам, никак не понимали топовые западные СМИ, но казус Washington Post (и подобный, но меньший по резонансу пример Los Angeles Times, профсоюза водителей Teamsters и Ассоциации сотрудников пожарных служб), похоже, сделали очень мощную подсказку.

Правда, вряд ли она повлияет не результат выборов президента США, но и не ими все заканчивается.

Жизнь будет продолжаться независимо от того, кто победит. Лучшей метафорой здесь является календарь Национальной баскетбольной ассоциации. Лига специально проведет накануне выборов 15 матчей с участием всех команд, чтобы на следующий день сделать выходной и для игроков, и для зрителей чтобы ничто не мешало пойти на избирательные участки. Впрочем, уже на следующий день матчи вернутся и все будет так, как и было раньше.

Лучшей реакцией на это является цитата из декоммунизированного стихотворения великого мастера адаптации и выживания в недружественной среде Павла Тычины "Нам свое делает".

24 Канал проведет ночь выборов в США с читателями и будет информировать о судьбоносных событиях в режиме онлайн. Будет интересно.