В Киеве и других городах люди сожгли чучела Путина: праздновали последний день Масленицы

Масленица (или Масленица) – это праздник, символизирующий проводы зимы и предшествующий великому посту перед Пасхой. В то же время в Украине решили символическим способом провести в последний путь также президента России, совершив поджог его чучела.

Важно, что сожжение чучела кремлевского диктатора происходило в разных городах нашего государства в воскресенье, 26 февраля. Читайте об этом больше в материале 24 Канала.

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Какие крупные города присоединились к флешмобу

Начнем со столицы нашего государства. На Поющем поле на окрестностях Киева в последний день Масленицы были масштабные и громкие гуляния. А люди наслаждались сказочным видом – горел ясным пламенем Владимир Путин.

На Певческом поле Путин – все. От него осталась только кучка мокрого пепла,

– констатировала ведущая телеканала "Киев".

Как в Киеве горело чучело Путина: смотрите видеоматериал телеканала "Киев"

Кроме того, подобное действо состоялось в то же время в Днепре. Следует сказать, что сожжение вождя оккупантов было под звучание патриотической музыки о том, что "горит, пылает техника вражеская – родная Украина победит".

Горит российский президент: видео телеграм-канала "Днепр Областной"

А вот о праздновании Масленицы в Запорожье и сожжении чучела рассказывало издание "061". Важная деталь: в этом месте перед поджогом Путина каждый желающий мог его изрядно избить.

Если в прошлом году на Масленицу у большинства был страх, то сейчас – ярость и очень хочется, чтобы как можно скорее пришла победа,

– рассказали журналистам организаторы мероприятия.

Порка и сожжение Путина в Запорожье: просматривайте фотографии издания "061"

Как в Запорожье сожгли Путина: смотрите видео "061"

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Что значит сожжение чучела на Масленицу

Ни для кого не секрет, что этот праздник в большей степени является языческим, однако празднуют его в Украине и христиане. Собственно, наши предки верили, что в Прощеное воскресенье сожжение чучела имеет символический смысл. Нужно было его делать из соломы, которую следовало заготовить еще в первые дни Масленицы.

Очевидно, смысл этого обряда состоит в том, что вместе с сожжением чучела сгорают все беды и невзгоды. Поэтому неудивительно, что чучелом в этом году во многих городах был Путина.