Массовое мародерство: Херсон рискует остаться без продовольствия и продовольственных товаров

На фоне российской агрессии в Херсоне появилась реальная угроза, что мародеры растянут запасы продовольствия. А город в них нуждается, так же как и продовольствия.

Об этом сообщил городской голова Херсона Колыхаев Игорь, заметив, что наиболее уязвимыми являются незащищенные слои населения.

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Городской голова сообщил, что город готов взять на себя контроль за раздачей продукции из супермаркетов и сетевых магазинов:

"Я обращаюсь ко всем владельцам супермаркетов, крупным магазинам, складам, которые хранят продукты, и ко всем, кому это сообщение покажется полезным. Город готов взять на себя контроль за раздачей вашей продукции. Мы гарантируем, что она попадет туда, где ее сейчас очень ждут – в больницы, детские дома, пенсионеры, нуждающиеся, многодетные семьи, социальные категории и т.д. Мы сделаем это организованно и ответственно, в этом можете не сомневаться",

– написал Колыхаев.

Отдельно мэр обратился к некоторым херсонцам.

Мне стыдно за вас. Мне ужасно стыдно смотреть видео, на которых здоровые, крепкие, трудоспособные люди растягивают по кусочкам ТРЦ, магазины и супермаркеты. Мне некогда читать морали. Да и бесполезно это. Если в своем возрасте вы не поняли главного, что воровать у СВОИХ НЕЛЬЗЯ, мне с вами не о чем разговаривать,

– возмутился политик.

Другим горожанам он выразил огромный и низкий поклон – за то, что даже в такой нечеловечески тяжелой ситуации они остаются Людьми!

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