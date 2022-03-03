Про це повідомив Міський голова Херсона Колихаєв Ігор, зауваживши, що найбільш вразливими є незахищені верстви населення.

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Міський голова повідомив, що місто готове взяти на себе контроль за роздачею продукції з супермаркетів та мережевих магазинів:

"Я звертаюся до всіх власників супермаркетів, великих магазинів, складів, які зберігають продукти, і до всіх, кому це повідомлення здасться корисним. Місто готове взяти на себе контроль за роздачею вашої продукції. Ми гарантуємо, що вона потрапить туди, де її зараз дуже чекають – до лікарень, дитячих будинків, пенсіонерів, нужденних, багатодітних сімей, соціальних категорій тощо. Ми зробимо це організовано та відповідально, у цьому можете не сумніватися",

– написав Колихаєв.

Окремо міський голова звернувся до деяких херсонців.

Мені соромно за вас. Мені страшенно соромно дивитися відео, на яких здорові, міцні, працездатні люди розтягують по шматочках ТРЦ, магазини та супермаркети. Мені ніколи читати моралі. Та й марно це. Якщо у своєму віці ви не зрозуміли головного, що красти У СВОЇХ НЕ МОЖНА, мені з вами нема про що розмовляти,

– обурився політик.

Іншим городянам він висловив величезний і низький уклін – за те, що навіть у такій нелюдськи важкій ситуації вони залишаються Людьми!

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