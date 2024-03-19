Масса таки влюблена в своего царя: Черник предположил действия Путина после "победы" на выборах

В России уже "нарисовали" результаты выборов. Согласно информации, Путин якобы набрал заоблачные и рекордные даже для себя 87,32%. Стоит отметить, что подсчитано 99,67% голосов.

Что может сделать Путин после так называемых выборов проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. По его словам, есть тревоги относительно масштабной мобилизации в России.

Важно Без плана, но с мобилизацией и войной: для чего Путину нарисовали 87% на "выборах"

Действия Путина после "выборов"

Петр Черник отметил, что Путин легитимизировался в первую очередь в глазах собственных элит. Несмотря на то, что там много нарисовали, но главная быдло-масса таки влюблена в своего царя и своего фюрера – они это подтвердили.

Он уже имеет развязанные руки и может прибегнуть к той концепции, которую мы называем "вставай страна огромная",

– подчеркнул военный эксперт.

"Нельзя этого недооценивать и надо рассматривать это, как объективную угрозу и готовиться к потенциальному увеличению их мобилизационного ресурса", – добавил Черник.

Обстрелы Сумщины

Из-за постоянных российских обстрелов в приграничных общинах Сумщины продолжается эвакуация. С Великописаревской общины с 13 по 17 марта эвакуировали 256 человек, в том числе 26 детей. Из села Рыжевка Белопольской громады за два дня выехало 23 человека.

Военный эксперт объяснил, почему россияне сейчас увеличили атаки. По его словам, это бессильная ярость.

Ведь начало кипеть в части, что касается российских добровольческих корпусов. А также начало закипать в направлении, который касается их нефтегазового потенциала – особенно в переработке. Сейчас они не находят других вариантов, как отвечать бессильной яростью.

"То, что они сейчас уничтожают наши села и города именно по Сумщине – ничто иное, как акт мести. Иначе я это трактовать не могу. Никакого военного смысла в этом нет", – подчеркнул Петр Черник.

Какие еще темы анализировал Черник