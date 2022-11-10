Маси Найем рассказал, что на ТВ его попросили прикрыть повязкой шрам: люди возмутились

Защитник Маси Найем рассказал, что на одной из передач его попросили надеть повязку на потерянный глаз. Украинцев возмутило такое отношение к воину.

Один из телеканалов решил, что защитник без глаза – это контент 18+. Украинцев это не на шутку возмутило.

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Маси Найем рассказал о странной просьбе телеканала

Воин рассказал, что один из телеканалов попросил его надеть повязку на глаз, потому что в противном случае им придется ставить отметку "18+". В результаты Масси ее так и не одел.

На одной из передач меня попросили надеть повязку. Или им придется написать "18+". Не надел, потому что не взял с собой. Да и страна у нас взрослая, 31 год независимости не проходят легко, если рядом больной сосед,

– рассказал он.

Украинцы возмутились, ведь в шрамах нет ничего постыдного. Тем более нужно привыкать, что в результате полномасштабной войны людей с ранениями и инвалидностью значительно увеличится:

"Какие еще 18+? Где понимание вообще, что сейчас мы будем видеть много людей с последствиями травм от войны и как пострадавших военных, так и гражданских? Зачем прикрывать шрамы, если это нормально иметь шрамы после тяжелых травм. Они видео с людьми что имеют протезы тоже маркируют 18+?

"18+? Вы хотели быть голым, что должна была прикрывать и повязка? С каких пор шрамы это 18+? Это что-то непристойное или стыдное?"

"То есть "18+"? Человек с ранением это уже контент для взрослых?"

"Моим детям 5 и 10, показывала ваши фото без маски и рассказывала о вашей истории и значении ваших поступков для свободной Украины. Малыш спросил болит ли. А старшая спросила пират ли вы?"

Маси Найем Известный Известный украинский адвокат , правозащитник и основатель юридической компании Миллер. Он оказывал правовую помощь журналистам, активистам и ветеранам российско-украинской войны. Сам Маси тоже защищал и защищает Украину на фронте. В 2015 – 2016 годах он находился в одной из самых горячих точек – Авдеевской промзоне и был демобилизован в октябре 2016 года. 18 апреля 2022 года вернулся в ряды ВСУ.

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