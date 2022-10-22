Масштаб повреждений такой же или может превышать последствия атаки 10 – 12 октября, — Укрэнерго
Источник:Укрэнерго
Россияне утром 22 октября снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Масштаб повреждений может даже превысить последствия ударов 10 – 12 октября.
Ремонтные бригады приступят к восстановлению, как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий.
Вынужденные отключения света
Сообщили, что масштабы повреждений могут быть серьезными. Поэтому применили вынужденные ограничения энергоснабжения:
- в Киеве и Киевской области,
- Черниговской,
- Черкасской,
- Житомирской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Полтавской,
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- в Кировоградской областях.
Ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены.
Необходимо экономить электричество
Диспетчеры "Укрэнерго" могут временно ограничивать электроснабжение потребителей. Это происходит, когда в регионе растет уровень потребления, и туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за разрушения электросетей.
Поэтому людей просят экономно использовать свет на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления:
- с 6:00 до 11:00,
- с 17:00 до 23:00.
Призывают не использовать энергоемкие электроприборы, выключить излишнее освещение и перенести стирку на ночные часы. Это позволит специалистам как можно скорее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы.
Массированная ракетная атака: что известно
- Утром 22 октября оккупанты нанесли ракетные удары по ряду регионов. В частности, попали по объектам инфраструктуры в Луцке и Ковеле.
- "Прилеты" были в Ровно и Хмельницком. Во всех трех регионах – перебои со светом и водой.
- Во Львовской и Черновицкой области сработало ПВО. Кроме того, силы ПВО сбили 5 ракет, летевших на Киев.
- Также в важные объекты энергетики попали в Кировоградской и Одесской областях.
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