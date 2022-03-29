Масштаб вызовов не уменьшился, ситуация не стала легче, – Зеленский о войне

Владимир Зеленский заявил, что армия России все еще имеет значительный потенциал для продолжения атак против Украины. Не стоит терять бдительности.

Глава государства отметил, что ситуация не стала легче, масштаб вызовов не уменьшился. Об этом он сообщил вечером 29 марта во время своего обращения.

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Российская армия все еще имеет большой потенциал для продолжения атак против нашего государства. У них еще много техники и хватает абсолютно бесправных людей, которых они могут отправить в котел войны,

– отметил президент.

"Поэтому мы не расхолаживаемся и не уменьшаем наши оборонительные усилия. Как на севере нашей страны, так и во всех других регионах Украины, куда временно зашли российские войска", – продолжил Владимир Зеленский.

Оборона страны – приоритет

Украинский лидер указал, что оборона Украины – это задача сейчас номер один, а все остальное – производное от этого. Ведь:

Враг все еще на нашей территории;

Обстрелы наших городов продолжаются;

Мариуполь заблокирован;

Ракетные и авиационные удары не прекращаются.

Это – реальность. Это – факты. Поэтому Вооруженные Силы Украины, наша разведка, все, кто присоединился к обороне государства, – это сегодня единственная гарантия нашего выживания. Как народа. Как государства. Гарантия, которая работает,

– подытожил глава государства.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео