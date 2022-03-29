Глава держави зазначив, що ситуація не стала легшою, масштаб викликів не зменшився. Про це він повідомив ввечері 29 березня під час свого звернення.

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Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави. У них ще багато техніки та вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни,

– зазначив президент.

"Тому ми не розхолоджуємось і не зменшуємо наші оборонні зусилля. Як на півночі нашої держави, так і в усіх інших регіонах України, куди тимчасово зайшли російські війська", – продовжив Володимир Зеленський.

Оборона країни – пріоритет

Український лідер вказав, що оборона України – це завдання зараз номер один, а все інше – похідне від цього. Адже:

Ворог досі на нашій території;

Обстріли наших міст тривають;

Маріуполь заблокований;

Ракетні та авіаційні удари не припиняються.

Це – реальність. Це – факти. Тому Збройні Сили України, наша розвідка, усі, хто долучився до оборони держави, – це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання. Як народу. Як держави. Гарантія, яка працює,

– підсумував глава держави.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео