10:16
11 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Личный уборщик Кадырова. Нелетающее такси
      Вєсті Кремля
      22:25, 10 декабря
      Вести.UA. Радикальный эксперт по боксу. Пролет Савченко
      Вєсті.UA
      19:57, 10 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Блоги Алексей Чибисов
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Алексей Чибисов

      Масштабна війна проти України: росіяни планують задіяти "ополченців"

      3674
      "Ополченці" можуть бути задіяні у війні проти України
      "Ополченці" можуть бути задіяні у війні проти України / tsn.ua

      Початок тижня у так званих терористичних "республіках" ознаменувався справжньою істерією через фейкові звинувачення Києва бойовиками.

      Розповіді про те, як "ЗСУ готуються знищити все живе на Донбасі" майже водночас опублікували всі без виключення пропагандистські засоби масової інформації. По часу між заявою маріонетки РФ Басуріна та публікаціями у псевдо-ЗМІ пройшло менше ніж п'ять хвилин, що свідчить саме про сплановану акцію із розповсюдження паніки серед населення окупованих територій. Підкидали дров й російські федеральні канали, які зосередились у своїх ефірах саме на фейковій підготовці українських захисників до "початку війни".

      Читайте також: З "ДНР" та "ЛНР" тікають навіть топові "чиновники"

      Що саме запланували окупанти, передбачити не складно. Поширень фейкових новин про нібито наступи сил АТО чи ООС за останні чотири роки було безліч. Втім, далеко не всі вони співпадали із повною готовністю терористичних військ до ведення бойових дій. Майже увесь минулий тиждень безліч окупантів та місцевих бойовиків проводили на полігонах поблизу Ростова та Курська. Паралельно із цим ті ватні воїни, хто залишився на окупованих територіях, займалися розконсервацією вже перекинутої з Росії до України бронетехніки.

      Якщо мати на увазі той факт, що у готовність №1 особистий склад військ країни-окупанта на Донбасі перевели ще під час введення в Україні воєнного стану, додаткова підготовка свідчить про можливий наступ з боку терористів. Звісно, без перекидання додаткових військ із РФ до "ДНР" та "ЛНР" прорвати лінії оборони ЗСУ терористам "не світить", однак й цілі у Кремля можуть бути зовсім не у захопленні чергового міста чи села. Йдеться про суто тероризм через обстріли й атаки. Росіянам потрібно атакувати, щоб звинувачувати в усьому українську владу, мовляв, це все вони. І чим більше проллється при цьому крові, чи то наших військових, чи мирних жителів, тим для Кремля краще.

      Більше того, цілком можливо, що росіяни просто хочуть нас налякати, а тим часом вони просто тільки готуються до реально повноцінної війни. Задіювати при цьому в атаці вздовж ділянок, наприклад, північного кордону України власні штурмові загони у Кремлі можуть планувати лише обмежено – основою наступу можуть стати саме українці-зрадники, які взяли зброю до рук та пішли воювати проти власної ж армії. В такий спосіб Москва може вирішити для себе одразу дві проблеми: зменшити втрати своїх військовослужбовців та намагатися пояснити атаки тим, що вона до них не причетна.

      Так чи інакше, датою "наступу ЗСУ" окупанти називають 14 грудня. Це означає, що у цей день щонайменше посиляться обстріли на фронті. Тим паче, що на 15 грудня запланований початок Об'єднавчого собору.

      Читайте також: Томос і Договір про дружбу: чому окупанти можуть вдатися до дій

      Атакувати кордони України Путін навряд чи буде зараз, хоча хто знає, що він запланував насправді. Єдине, що відомо точно, це те, що задіяти наших же співгромадян-"ополченців" під час масштабної війни планують повноцінно.

      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Публикации Война на Донбассе Российская пропаганда СБУ Новости Донецка война
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Самые роскошные свадьбы 2018: какие пары распрощались с холостяцкой жизнью
      сегодня , 10:00 Самые роскошные свадьбы 2018: какие пары распрощались с холостяцкой жизнью
      Юлія Михайлова 44
      Масштабна війна проти України: росіяни планують задіяти "ополченців"
      сегодня , 08:40 Масштабна війна проти України: росіяни планують задіяти "ополченців"
      Олексій Чибісов 3663
      "Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора
      10 декабря , 23:00 "Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора
      Тетяна Мартинюк 543
      "Невидимий батальйон": рік видимості
      10 декабря , 22:00 "Невидимий батальйон": рік видимості
      Соломія Соломка 1148
      Санкції проти Росії: Європа не хоче запроваджувати, а Україна не має права вимагати
      10 декабря , 21:33 Санкції проти Росії: Європа не хоче запроваджувати, а Україна не має права вимагати
      Артем Овдієнко 1651
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук