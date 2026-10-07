Об этом сообщил мэр Александрии Сергей Кузьменко.

Последствия обстрела Александрии

В результате утренней российской атаки на Александрию погибла женщина.

Еще 3 человека ранены, а с 2 – пока нет связи.

Под ударом оказалось предприятие критической инфраструктуры.

На месте работают соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Обратите внимание! Подробнее о последствиях массированной атаки в других регионах Украины можно узнать по ссылкепо ссылке.

Напомним, что двое человек этой ночью также погибли в Киеве. Это мужчины 73 и 66 лет.

Известно опогибших и в Прилуках в Черниговской области. Там российская ракета снесла часть пятиэтажного дома.