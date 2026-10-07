Про це повідомив Олександрійський міський голова Сергій Кузьменко.

Наслідки обстрілу Олександрії

Унаслідок ранкової російської атаки на Олександрію загинула жінка.

Ще 3 людин поранені, а із 2 – наразі немає зв'язку.

Під ударом опинилося підприємство критичної інфраструктури.

На місці працюють відповідні служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Зверніть увагу! Детальніше про наслідки масованої атаки в інших регіонах України, можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, що двоє людей цієї ночі також загинули у Києві. Це чоловіки 73 та 66 років.

Відомо про загиблих й у Прилуках на Чернігівщині. Там російська ракета знесла частину п'ятиповерхівки.