Про це повідомив Олександрійський міський голова Сергій Кузьменко.
Наслідки обстрілу Олександрії
Унаслідок ранкової російської атаки на Олександрію загинула жінка.
Ще 3 людин поранені, а із 2 – наразі немає зв'язку.
Під ударом опинилося підприємство критичної інфраструктури.
На місці працюють відповідні служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Зверніть увагу! Детальніше про наслідки масованої атаки в інших регіонах України, можна дізнатися за посиланням.
Нагадаємо, що двоє людей цієї ночі також загинули у Києві. Це чоловіки 73 та 66 років.
Відомо про загиблих й у Прилуках на Чернігівщині. Там російська ракета знесла частину п'ятиповерхівки.