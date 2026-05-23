Масштабная атака на Украину: посольство США предупредило граждан об опасности

Посольство США в Киеве сообщило, что получило информацию о возможной масштабной воздушной атаке, которая может произойти в любой момент в течение следующих 24 часов.

Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте посольства вечером 23 мая.

Что советуют в посольстве?

В связи с угрозой массированных обстрелов американским гражданам советуют быть готовыми немедленно перейти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги. К тому же в посольстве составили перечень важнейших правил в случае атаки. Следует позаботиться о следующем:

заранее определите ближайшие укрытия еще до объявления воздушной тревоги;

загрузите на телефон надежное приложение для уведомлений о тревоге, например Air Raid Siren или Alarm Map;

в случае объявления воздушной тревоги сразу направляйтесь к укрытию;

следите за сообщениями местных медиа и оперативно корректируйте свои планы;

имейте запас воды, продуктов и необходимых лекарств;

в чрезвычайных ситуациях следуйте указаниям украинских властей и служб спасения.

Об опасности говорил и Зеленский: какие данные предоставил президент?

Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка, в частности, по данным партнеров из США и Европы, получила информацию о подготовке Россией возможного удара с применением ракеты "Орешник".

Фиксируются и признаки подготовки ударов по Киеву с использованием разных типов вооружения. Глава государства призвал граждан особо внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги начиная с вечера и не игнорировать их.

Заметим также, что враг запустил на Украину ударные дроны. Детальнее о движении враждебных воздушных целей 23 мая узнайте в хронологии 24 Канала, которая оперативно обновляется в соответствии с актуальной информацией.

Что этому предшествовало?

Российский диктатор Владимир Путин поручил минобороны страны-агрессора подготовить новые удары по Украине в ответ на якобы атаку по Старобельску.

Он утверждает, что Украина вроде бы попала в общежитие колледжа, назвав это "терактом" и пообещав ответ. В Украине эти обвинения отрицают, отмечая, что украинские дроны атаковали штаб подразделения "Рубикон".