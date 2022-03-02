Масштабная блокировка на Запорожье: жители защищают ЗАЭС

В Запорожье местные жители массово заблокировали дорогу. Среди них есть и сотрудники АЭС, которые не пропускают оккупантов на атомную электростанцию.

"Российские ваньки не пройдут". Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко 2 марта.

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На видео видно, как люди массово блокируют дорогу в Запорожье. Они разложили вдоль трассы много мешков, шин, преградили путь транспортом.

Известно, что среди них есть и работники Запорожской атомной электростанции. С таким сопротивлением врагу точно не пройти. Гончаренко в посте отмечает: "Идите домой".

Жители Запорожья не пускают оккупантов: смотрите видео

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