"Російські ваньки не пройдуть". Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко 2 березня.

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На відео видно, як люди масово блокують дорогу на Запоріжжя. Вони розклали вздовж траси багато мішків, шин, перегородили шлях транспортом.

Відомо, що серед них є і працівники Запорізької атомної електростанції. З таким опором ворогові точно не пройти. Гончаренко в дописі наголошує: "Йдіть додому".

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