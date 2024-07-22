В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан проанализировал атаку дронов.

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Атака дронов по России

По мнению эксперта, нужно выполнять боевые задачи, используя сотню беспилотников в сутки по вражеской территории. Это средняя цифра, которая даст возможность, засушить российское ПВО. Если они 75 беспилотников сбили – это еще и уничтожено, как минимум, 75 ракет вражеской системы ПВО.

В таком режиме по 75 ракет в сутки – они же долго не протянут. У них нет десятков тысяч ракет,

– заявил Роман Свитан.

Он отметил, что именно поэтому этим однозначно нужно заниматься. Если поставить такую задачу, то в таком режиме работы у россиян через несколько месяцев не останется ракет для ПВО. Надо просто "засушить" ее.

Зачем россияне собирают самолеты

Роман Свитан рассказал, что россияне перебросили достаточное количество “тушек” на Энгельс, не боясь наших дальних средств поражения. Они прекрасно понимают, что нам не дали того оружия, которым можно легко туда попасть.

То есть у россиян есть такая надежда или хотя бы уверенность, что не дадут нам работать по глубине российской территории,

– предположил военный эксперт.

"Также переброска самолетов может означать то, что они готовятся к атакам теми же Х-101, Х-555. Или же так готовятся к заходу F-16", – добавил Роман Свитан.