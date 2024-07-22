В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан проаналізував атаку дронів.

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Атака дронів по Росії

На думку експерта, потрібно виконувати бойові задачі, використовуючи сотню безпілотників на добу по ворожій території. Це середня цифра, яка дасть можливість, засушити російське ППО. Якщо вони 75 безпілотників збили – це ще й знищено, як мінімум, 75 ракет ворожої системи ППО.

В такому режимі по 75 ракет на добу – вони ж довго не протягнуть. У них немає десятків тисяч ракет,

– заявив Роман Світан.

Він зазначив, що саме тому цим однозначно потрібно займатися. Якщо поставити таку задачу, то в такому режимі роботи у росіян через декілька місяців не залишиться ракет для ППО. Треба просто "засушити" її.

Навіщо росіяни збирають літаки

Роман Світан розповів, що росіяни перекинули достатню кількість “тушок” на Енгельс, не боячись наших дальніх засобів ураження. Вони чудово розуміють, що нам не дали тієї зброї, якою можна легко туди потрапити.

Тобто у росіян є така надія чи хоча б впевненість, що не дадуть нам працювати по глибині російської території,

– припустив військовий експерт.

"Також перекидання літаків може означати те, що вони готуються до атак тими ж Х-101, Х-555. Або ж так готуються до заходу F-16", – додав Роман Світан.