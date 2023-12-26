Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, масштабная наступательная операция по нескольким направлениям зависит от нескольких факторов.

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Когда Украина будет готова к масштабному наступлению

В 2022 году украинским военным в основном поступала несколько модернизированная техника советского образца – польские танки Т-72, разные ББМ и БМП. В 2023 году союзники увидели, что западная техника эффективнее старой советской и даже новой российской. Хотя она не концептуально отличается – в основе лежат советские разработки, однако немного модернизированные.

Возобновление крупных наступательных действий будет зависеть от того, насколько быстро западные партнеры смогут перевооружить и предоставить необходимое количество техники силам обороны Украины. То, что ее нужно предоставлять в больших объемах и быстрее, чем в прошлом году – такое понимание на Западе уже есть из заявлений европейских и американских политиков.

К примеру, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что прорыв не произошел из-за того, что оружие и техника, о которой просила Украина, поступали со значительными задержками. С таким мнением согласен директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Гербст. По его словам, было глупо ожидать большого украинского прорыва в 2023 году, потому что "мы не вооружили Украину, чтобы совершить этот прорыв".

На нашу перспективу нужно опираться на срок до полугода – где-то конец весны – начало лета, возможно, мы будем готовы к проведению масштабной наступательной операции хотя бы в пределах одного – двух оперативных направлений, которые повлияют на общую ситуацию по линии фронта,

– подчеркнул Олег Жданов.

Такой вариант вполне возможен и мог рассматриваться военным руководством на последних Ставках Верховного главнокомандующего. Во время итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского звучала цифра 400 – 500 тысяч военных – говорилось о потребностях на 2024 год, которые будут набираться в течение года, а не о срочной мобилизации.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что цифру в 400 – 500 тысяч мобилизованных командование сформировало из расчетов на следующий год. Эта цифра учитывает покрытие некомплекта, формирование новых частей и прогноз потерь.

Ситуация на фронте: главное